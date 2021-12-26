位於新竹縣芎林鄉的公一、公三公園將成為新竹縣22座特色公園計畫之2，26日舉辦動土典禮，預計明年完工。（莊旻靜攝）

方口獅主題公園將以方口獅為遊具造型。（新竹縣政府提供）

運動主題公園增添多項運動器材。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府擬在3年內打造22座特色公園，第3、第4座位於芎林鄉的公一方口獅主題公園、運動主題公園26日同步舉辦動土典禮，預計明年底完工，而催生特色公園的契機，竟是來自在地上山村長彭達棟孫女的一封信，原先為了保留植樹節種下的樹而寫作。

彭達棟26日也回憶孫女寫信的契機，他說當年植樹節時，他領樹和村民一起種植在公園中，但樹長大了，卻發現公園權屬不同，因此在除草時就將樹都砍光了，彭達棟當時就讀小學六年級的孫女因為樹被砍，因此寫了作文「寫給村長爺爺的一封信」，希望公園有些設備、好玩的設施，彭達棟又轉給芎林出身的縣議員鄭昱芸，間接催生了特色公園的誕生。

負責整體公園設計的李吳博澄表示，方口獅主題公園為世界少見以文化為造型的公園，在以方口獅為外型的遊具中，一共設計20多種功能，可提供70餘人同場使用，在公園也設計可容納225人的表演廣場，未來可作為展演之用。

而運動主題公園設置不同場域，其中有地景跑道、Pushbike賽道，民眾甚至可以掃描器材附的QRcode掃影片自主訓練，李吳博澄說，甚至還有台灣少見的壺鈴設施，也是因之前在芎林鄉舉辦工作坊，發現居民有需求而設計，以及專為高齡者設計的日常動作訓練區。

新竹縣副縣長陳見賢、前縣長林光華、立委林為洲、產業發展處長陳偉志、芎林鄉長黃正彪、鄭昱芸、多名村長、代表等人，均出席此場動土典禮，陳見賢也說，縣府致力降低負債，但各項建設不會停頓，林光華也說，孫女寫給村長爺爺的信，促成特色公園的誕生，也是「由下而上」的範例。