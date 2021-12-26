遊艇休憩業龍頭亞果遊艇集團取得高雄港愛河灣遊艇碼頭A區經營權，今日正式簽約，宣告愛河灣及週邊將集遊艇、觀光休憩、文化創意、音樂娛樂及數位科技等的複合式場域，並有效串連為全國唯一的高雄遊艇服務產業生態圈，亞果集團的遊艇版圖也從澎湖、台南的「兩點一線」，擴大成三點一面，經營效益大為提高。

亞果董事長侯佑霖表示，A區開發將透過亞果豐富的遊艇休憩經營經驗，投資2.5億打造出84席國際級遊艇泊位、國際級遊艇俱樂部及海洋教育中心，創造70個就業機會，也因愛河灣遊艇碼頭是全台直接臨都會蛋黃核心區之遊艇碼頭，侯佑霖認為「還沒營運就確定能停滿」，即便A區沒有腹地可開發，光開發海域就能夠獲利。

侯佑霖表示，亞果也將透過自身多處碼頭泊位的建設經驗，推出「亞果碼頭3.0版」運用到本案碼頭工程建設，施工上將運用更環保、安全及美觀方式進行打造，並結合高雄市政府於亞灣新創園暨5G AIoT專案，碼頭泊位將配置「5G智慧雲端水電樁」讓碼頭管理上可以更兼具便利、即時與智慧，未來並將申請5金錨碼頭認證，讓全世界船主認識高雄碼頭，讓遊艇產業在高雄更加蓬勃發展及智慧化。

高雄市長陳其邁表示，95年帶領市民朋友打開高雄港的圍牆，讓港口回歸親近市民，十餘年一路走來，憑藉著各界努力，一步步讓高雄港逐漸打造為屬於高雄人的美麗港灣，此次遊艇碼頭是首次市府陸域中央水域聯合招商，由高雄流行音樂中心場域結合港務公司水域，並共同由土開公司招商，是今天深具意義的一小步，也是高雄邁向國際實質一大步，展現出高雄名副其實的海洋文化。

陳其邁強調，高雄一棒接一棒共同的方向將典型工業港口轉型，促成現在精彩的亞灣核心精華，高雄現在起就是開始狂催油門、加速佈建和投資，本次愛河灣遊艇碼頭開發不僅代表著海洋遊艇生活及產業在愛河灣落腳，更代表亞果遊艇集團看好愛河灣的發展，基礎建設與市場條件俱足，參與投資建設。

本次A區成功簽約，位在高雄流行音樂中心珊瑚礁群室內空間與其前方水域3.26公頃，鄰近輕軌光榮碼頭站。侯佑霖說，看好高雄獨特海港條件極為適合發展遊艇產業，且高雄遊艇產業產值已佔全國遊艇產值8成以上，在全球遊艇產值則排名第4名，擁有造船產業基礎與港口優勢的高雄，是發展遊艇產業聚落的最佳地點。