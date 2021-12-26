耶誕佳節迎來了入冬以來最強的大陸冷氣團，但冷冽的寒冬影響不了逾期停、居留外來人口出面接種疫苗的熱度，目前安心接種疫苗專案，已經突破3萬名逾期外來人口完成接種，佔滯台總人數的4成，接種人數持續增加中。

移民署配合中央流行疫情指揮中心與勞動部、衛福部及民間團體，從今年12月3日開始推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」專案，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」等方式，協助逾期外來人口接種疫苗。

移民署也與疫情指揮中心及各縣市合作，在指定接種地點，協助逾期外來人口確認身分及告知接種疫苗資訊。目前，在台北車站開設接種站，自即日起至12月29日止每日下午1點至8點提供莫德納疫苗接種服務，新北市在板橋區MEGACITY百貨公司、台中市東協廣場等地點也提供疫苗接種服務，不限國籍、不分你我，移民署呼籲逾期外來人口出面接種疫苗，守護你我的健康。

專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。