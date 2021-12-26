搶攻全台伴手禮市場高達400億元，六福旅遊集團瞄準新春檔期出手，一口氣推出11款春節禮品搶攻商機，包含獲選為台灣百大伴手禮的「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」及「一禮烘焙 百里桂香鳳梨酥」禮組、台北六福萬怡酒店首度推出的「叄度饗品鍋」常溫湯品禮盒，還有增添新年氣氛的一禮莊園精緻花禮，以及一禮烘焙推出的福麵包等創意禮組，從養身湯品、糕點禮盒到花禮擺飾全都有。

近年健康飲食風氣盛行，民眾普遍減少飯麵類主食，精緻養身湯品越來越受到歡迎，今年六福旅遊集團特別推出「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」、「元氣八寶燉雞煲湯」、「台北六福萬怡酒店 叄度饗品鍋」等3款伴手禮組，還貼心考量到送禮及收藏的便利性，皆規劃為常溫湯品，不占冰箱空間，直接烹煮超方便。

一禮烘焙的「百里桂香鳳梨酥」禮盒也獲選為台灣百大伴手禮，選用台灣在地果肉飽滿的土鳳梨，以純手工熬煮成醬，加入南港有名的黃金桂花，果香融合花香，味道酸甜適中，口感溫潤，餅皮酥口不油膩，年節享用沒負擔。一禮烘焙更與台灣浪漫客庄旅遊發展協會聯名推「擂喫茶好客禮」，結合客家擂茶特色餅乾，以及客庄關西的仙草茶和紅茶，品賞客家獨特的飲食文化。也可以創意選擇「大桔大荔 福麵包」或「棗到吉利 春麵包」，皆以法國老麵為主體，內餡特別選用富含東方年味的荔枝乾、橘皮丁等材料，入口品嘗到甘甜的果香味，是巧妙融合中西的年節新食尚。

若想走創意風格，一禮莊園也推出精美的新年花禮，並以花圈、花籃、盆花等各種不同形式呈現。「舞緣」以日本過年都會掛上的注連繩做設計，結繩紅玫永生花為中心，旁邊用粉色及米色的永生乾燥花相襯，後方再以金色和風紙扇裝飾，扇有「舞」之意、圓形注連繩有「緣」之意，故以台語諧音取為舞緣，為新的一年祈福、廣結善緣。「大金大麗」以新年絢麗的煙火為意象，選擇象徵吉利的橘黃色蘭花及菊花，綻開的煙火菊旁插上金色果實，成為永恆的花火。「花燈初賞」取自近期最夯的台灣影集諧音，金粉橘色調的花材搭配金色盆器，帶有80年代復古華麗風，也為新年增添富貴氣息。