愛河灣遊艇碼頭A區的開發今（26）日上午舉行簽約典禮，台灣港務公司董事長李賢義、高雄港土地開發公司董事長沈妙姿、亞果遊艇集團董事長侯佑霖、高市長陳其邁（從左至右）完成簽約儀式，擺出發展港區雄心壯志的姿勢。（石秀華攝）

愛河灣遊艇碼頭A區的開發由亞果遊艇集團承包，高市長陳其邁和亞果遊艇集團董事長侯佑霖完成簽約儀式。（石秀華攝）

高雄「港市合作」由台灣港務公司、高港土開公司及高市府共同建設和開發舊港區，其中愛河灣遊艇碼頭A區的開發由亞果遊艇集團承包，將投資2.5億元，打造87席國際級遊艇泊位，今（26）日上午舉行簽約典禮，高雄市長陳其邁致詞時妙喻未來的愛河灣發展：「今天是帶著嫁女兒的心情，一定要嫁到好的女婿，希望能百年好合、永浴愛河」。

愛河灣遊艇碼頭A區簽約儀式，是首次市府陸域中央水域聯合招商，由高雄流行音樂中心場域結合港務公司水域，共同由土開公司招商，由亞果遊艇集團承包，預計將投資2.5億元，打造87席國際級遊艇泊位，今天上午舉行簽約典禮。

市長陳其邁、台灣港務公司董事長李賢義、土開公司董事長沈妙姿、亞果遊艇集團董事長侯佑霖等人一起出席愛河灣遊艇碼頭的招商簽約典禮，一行人搭乘遊艇進入典禮會場。

高雄港土地開發公司董事長沈妙姿表示，土開公司成立以來，已開發15公頃、陸域12公頃、水域3公頃，成績卓著，是舊港轉型遊憩觀光的很大的成績單，讓港區可華麗轉身變成不一樣的水岸樣貌，明年也會啟動第5船渠的BOT案，港市合一可創造民眾、民間企業和政府的3贏。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，高雄最適合發展國際遊艇的地方，因為有4個要素，安全性高、港務公司也建置非常漂亮的擋浪體、位於市中心的位置以及高市府建設一連串的建築搭配遊艇碼頭，未來前景不可限量，加上出海離小琉球和澎湖等離島很近，很適合發展遊艇服務業，未來玩遊艇已非一般人遙不可及的夢想，在政府這幾年發展「向海致敬」，相信台灣未來會有1萬艘的遊艇。

台灣港務公司董事長李賢義則指出，亞灣區最後一塊拼圖就是港埠旅運大樓，預計明年的半年可以完成，未來可停靠22.5萬噸的郵輪，配合市府亞灣區的5G AIoT，我們港埠旅運大樓也是做一個5G AIoT場域，我們希望就是明年下半年，可以提供另外一個新的公共場所，讓高雄港的特色成為世界優質的港口。

市長陳其邁則表示，市府已經做好準備，相信隨著碼頭旁邊的開發，港區會有截然不同的面貌，海洋城市的意象標竿，已蓄積能量和經驗；陳其邁妙喻說「愛河灣遊艇碼頭A區是愛河最心臟的地帶，今天要嫁給亞果，他帶著嫁女兒的心情，一定要嫁到好的女婿，希望能百年好合、永浴愛河」。

陳其邁並舉例說，之前他出國看到義大利和歐洲有很多國家都有遊艇，已成為當地人生活的一部分，近年來除配合「向海致敬」的中央政策外，高市府也推出「向河致敬」政策。

陳其邁指出，以前在學校或游泳課對海洋教育很少，小朋友都不太親近海洋和水域，但是台灣作為海洋國家，高雄更是是海洋國家中的海洋首都，應有更多機會了解自己的土地、河川和海洋，高雄市港都以及大港的精神已準備揚帆，未來海域或河域的開放，要成為市民生活的日常，讓市民能以高雄為榮。