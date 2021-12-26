針對目前整體不動產市場熱況，CBRE世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶說，外部經濟環境不確定性升高的背景之下，國內不動產儼然成為資金停泊的安全港，雖然政府積極打炒房的態度不變，但商用不動產市場受影響程度小，預估未來數季交易動能將維持平穩，而在內政部修法結果出爐前，部分中小型建商購地態度可能趨於保守，未來數月土地交易市場熱度將略有下降。

觀察2021年整體不動產投資市場表現，由於台灣利率水準處於低點，加上製造業深耕台灣趨勢明顯，自用型買方今年大買不動產逾新台幣1120億元，年增25%。此外，央行雖自去年12月起針對購地貸款祭出限制，但在房市熱度不斷攀升的情況下，本土建商持續加碼獵地，今年已斥資新台幣2215億購買建地，較上年增加21%，其中台中、桃園及新北市為最受建商青睞的地點，此三地加總投資金額逾新台幣1436億元，顯示建商相當看好當地後市。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超指出，受惠於出口表現持續暢旺，自用型買方擴廠增產的剛性需求，已成為推升工業地產交易的主力。2021年工業地產交易仍集中於以桃園為首的北部區域，值得注意的是，在半導體業帶動週邊擴廠效應之下，台南已躍居為今年工業土地第三大交易市場。

在今年不動產投資市場上，本土保險業者亦未缺席，總計共投入新台幣391億元，其中25%(新台幣96.5億元)用於取得土地及地上權案，而在商用不動產的布局也維持多元化策略，在雙北、新竹、台中等地都可見到其身影。工業地產方面，包括工業區土地、廠房、廠辦及倉儲物流等不動產類別，總計今年成交金額高達新台幣1490億，年增率為25%。

據CBRE世邦魏理仕統計顯示，截至12月21日，2021全年台灣大型不動產交易金額達新台幣4256億元(商用不動產交易金額新台幣1338億元，土地交易金額新台幣2918億元)，創下CBRE自2003年有紀錄以來的歷史新高，且為連續兩年衝破四千億大關。