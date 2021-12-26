safe茶館結合運動賽事直播及運彩網路招募平台，讓喜愛看運動賽事的朋友可以無時差的邊吃邊欣賞運動賽事，並透過網路投注。（馮惠宜攝）

為讓民眾可呼朋引伴一起到safe茶館看賽事，該店設有七個包廂，每個包廂都有大型螢幕，唯包廂低消為2000元，且限時3小時。（馮惠宜攝）

相中國內愈來愈多民眾熱中體育賽事，加上運彩網路下注比率7年成長了5倍，台中首見結合運動賽事直播平台以及運彩網路招募平台的24小時茶館，讓國內消費者邊看球賽邊享用美食，並可隨時透過手機進行運彩下注。

位於西屯區朝富路safe茶館26日盛大開幕，取安全上壘的意含，店名就取名safe，執行長毛曾文表示，自己從小愛看棒球、籃球與足球等賽事，但國內運動餐廳以結合酒吧為主，且並非常年都有賽事直播可看，經常要到奧運、世足賽等大賽事才能無時差看到國際賽事，尤其許多國外賽事都在凌晨開始，因而他思考要開一家24小時都可以看到國內外賽事的運動茶館。

特別的是，為讓民眾可呼朋引伴一起到safe茶館看賽事享受美食，該店設有七個包廂，每個包廂都有大型螢幕，讓消費者揪團來看賽事。

safe茶館也結合台灣運彩網路招募平台，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇表示，運彩自民國104年起在實體店面投注外也開放網路投注，因為疫情，運彩網路下注佔比從104年的7％到去年已成長到31％，今年光是1到11月運彩網路下注已佔34％，顯見在後疫情時代運動迷們逐漸由實體店面下注轉為網路下注。

毛曾文也表示，明年年底世界杯足球賽即將登場，可以預見2022年下半年勢必掀起一波世足熱潮，台中市safe茶館開幕即推出一系列超級應景的「世界盃足球套餐」，另餐廳也提供炸雞翅、燻雞脆薄餅為主的足球套餐版本與世界盃足球賽分享餐選擇，全店低消150元，且不限時；唯包廂部分則以3小時為限，適合6到8人一起揪團看賽事。