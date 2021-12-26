清水行善會採購厚厚暖暖的棉被，讓弱勢家庭好過冬。（王文吉攝）

台中市議長特助張東玄帶領「清年軍」志工，協助搬運打包物資。（王文吉攝）

台中市議長特助張東玄（右一）帶領「清年軍」志工，協助搬運打包物資。（王文吉攝）

台中市清水行善會於清水紫雲巖廣場舉辦冬令救濟活動。（王文吉攝）

台中市清水行善會今日上午在清水區紫雲巖廣場舉辦冬令救濟活動，發放生活用品等物資給海線弱勢家庭；台中市議長張清照除了捐款，也派出志工隊「清年軍」到現場協助搬運打包物資，在30多位青年志工協助下，順利發放物資給海線近300戶弱勢家庭。

清水行善會今年第9年舉辦冬令救濟，許多善心人士捐款或捐物資，共採購15項生活用品，包括米、麵、衛生紙、餅乾、沙拉油等等，另外還特別採購了厚厚暖暖的棉被，送好送滿，讓弱勢家庭好過冬。

大批物資在現場堆滿滿，今天清晨頂著寒風，30多位「清年軍」志工在張議長特助張東玄帶領下到現場幫忙，非常有效率地完成搬運打包物資的工作，於上午9點準時開始發放。

「人多好做事！」清水行善會理事長李來美說，非常感謝張議長每年出錢出力，行善會的成員多半是中高齡人士，冬令救濟的物資又多又重，還好有張議長的青年志工隊來幫忙，才能迅速有效地把大批物資分裝好，有他們真好。

做公益多多益善，台中市議長張清照訂明年1月14、15日與星光慈善基金會合作，於服務處舉辦寒冬送暖活動，救助弱勢。張清照說，這兩年受到疫情衝擊，需要幫助的弱勢族群增加，大家盡點心，多做公益讓社會更溫暖。