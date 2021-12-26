基隆市七堵國小勇奪銀牌獎、網路票選最佳人氣獎、最佳金句獎、最佳造型獎和最佳男演員獎五項大獎。（基隆市牙醫師公會口衛主委林建宏提供／陳彩玲基隆傳真）

2021年全國國小潔牙微電影觀摩成績出爐，基隆市七堵國小四年級學生劉子悠、曾崇原結合相聲，以「幸氟七堵 那一節，我們說潔牙」為題演出，宣導正確潔牙知識，奪下銀牌獎，更一舉拿下最佳男演員獎、最佳造型獎等5項大獎。

中華民國牙醫師公會全國聯合會每年固定舉辦國小學童潔牙觀摩活動，去年受新冠狀肺炎疫情影響取消，改為「全國國小潔牙微電影觀摩」，今年延續舉辦第二屆，全國甲、乙組共有36所學校入圍，基隆市由七堵國小和堵南國小代表參加甲組賽。

七堵國小推派四年級學生劉子悠、曾崇原透過相聲，演出微電影「幸氟七堵 那一節，我們說潔牙」，結合傳統藝術表演和時下流行的廣告戲劇內容，2人生動活潑自然的表現深受評審青睞，勇奪銀牌獎、網路票選最佳人氣獎、最佳金句獎、最佳造型獎和最佳男演員獎五項大獎。

其中學生劉子悠獲最佳男演員，另一名學生曾崇原則以模仿廣告戲劇多變造型，獲最佳造型獎，二位更受主辦單位邀請於頒獎典禮現場表演，將潔牙觀念融入相聲，讓現場掌聲笑聲不斷。七堵國小許秋萍護理師說，微電影雖然只有短短3分鐘，但對學生來說非常有吸引力，老師可以利用課間休息時間播放給學生觀看，藉此教授正確潔牙觀念，效果比老師、校護講課更好。

基隆市牙醫師公會口衛主委林建宏表示，要將正確的潔牙觀念在3分鐘微電影完整呈現並不簡單，除劇本要有創意外，宣導內容正確性也很重要；基隆市牙醫師公會理事長黃常樹指出，近年基隆推廣口腔保健有成，國小學童的齲齒率逐年降低，明年不管是潔牙觀摩實體活動或是潔牙微電影，希望有更多的學校參與，為基隆再創佳績。