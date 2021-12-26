中央流行疫情指揮中心今(26)日公布，國內今天本土新增1例確診個案，為一名板橋33歲男子陪母住院採檢確診，境外移入則暴增23例，哈薩克11例、美國10例、喀麥隆及南非各一例，確診個案中無新增死亡。

今日新增的1例本土個案居住在新北市，指揮中心表示，該名確診男子33歲，無業，沒有打過疫苗，近期也無國外旅遊史，因母親安排住院手術，12月25日陪病採檢，PCR結果為陽性，Ct值34.1，於今日確診。12月26日二採結果PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，研判非近期感染，感染源釐清中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，研判該本土個案是過去本土疫情爆發時的舊案，對社區感染的威脅頗低。

羅一鈞表示，本案初驗PCR時的Ct值34，但原檢體送至疾管署的昆陽實驗室檢驗後發現，Ct值為42，若進一步從個案的血清抗體檢查，IgM陰性、IgM陽性來判斷，疑為過去在本土疫情爆發時就感染過的舊案。

羅一鈞指出，本案沒有跟確診者接觸過，過去也沒有確診紀錄，可能是因過去曾確診，導致檢體處於時陰時陽的狀態，目前已匡列14名接觸者，其中有3人列居家隔離、6名自主健康管理、5名自我健康監測。

指揮中心表示，今日新增23例境外移入個案，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025)、哈薩克(11例，案17010-17019、案17024)、喀麥隆(案17020)及南非(案17021)，入境日介於今(2021)年12月19日至12月24日。