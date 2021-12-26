近日，多班自美飛往大陸的航班延誤或取消，某航空公司甚至出現航程過半後返航情況，對此，大陸駐美使領館已向該航司提出嚴正交涉，並強調，大陸駐美使領館將繼續敦促有關航空公司保障乘客正當權益，同時再次提醒疫情之下赴大陸仍應堅持「非必要，不出行」，為出行順利，請慎重選擇航空公司。

「中國駐舊金山總領館」微信公眾號26日發文稱，近日，多班自美飛往大陸的航班延誤或取消，某航空公司甚至出現航程過半後返航情況，大陸駐美使領館已向該航司提出嚴正交涉，並請近期計劃赴陸乘客密切留意航班變化情況，提前與航空公司確認航班狀態並相應安排登機前「雙檢測」。如重新安排行程超過規定時間，乘客需再次檢測並重新申請健康碼。

該文稱，大陸駐美使領館將繼續敦促有關航空公司保障乘客正當權益，同時再次提醒疫情之下赴華仍應堅持「非必要，不出行」，為出行順利，請慎重選擇航空公司。