南投花卉嘉年華系列活動「踏雪尋梅」26日在信義鄉梅子夢工廠展開，超過千人一起製作梅子泡菜，喜迎梅花季的到來。(吳建輝攝)

像是梅子夢工廠周邊近百棵的梅花樹，有的梅花樹已經開到6成，農會也預估，最近水氣充足，預計元月上旬氣溫開始驟降後，梅花就會開始盛開。(吳建輝攝)

民眾開心製作信義特有的梅子泡菜，一起迎接梅花季的到來。(吳建輝攝)

南投花卉嘉年華系列活動「踏雪尋梅」26日在信義鄉梅子夢工廠展開，超過千人一起製作梅子泡菜，喜迎梅花季的到來，南投信義鄉種植超過600公頃的梅花樹，目前已經開約4成，預計在元月上旬會大爆發，花況盛況可期。

南投梅花是冬季台灣指標的賞梅勝地，擁有梅之鄉稱號的信義鄉，最近天氣開始變冷，冷氣團報到，已經有零星梅花開始綻放，像是梅子夢工廠周邊近百棵的梅花樹，有的梅花樹已經開到6成，農會也預估，最近水氣充足，預計元月上旬氣溫開始驟降後，梅花就會開始盛開。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄表示，今天有超過千位民眾齊聚梅子夢工廠，一起迎接梅花季的到來，而今年剛好也是信義農會成立酒莊20周年，因此農會也規劃一系列的「承香二十」慶祝活動，結合信義踏雪尋梅一起開鑼，與民眾一同回顧20年來信義農會的點滴。

張志雄說，梅花季一至到元月９日在牛稠坑柳家梅園舉行主題活動，有「親子同樂橡木桶」、「甜蜜負擔夫妻揹負」競賽活動，優勝者就能得到獲金牌肯定的馬拉桑烏梅酒。

信義鄉鄉長全志堅表示，信義一年四季都有不同的景色，冬季就有梅花與櫻花，先感受一下12月底至1月上旬的梅花季，緊接著還有1月下旬的櫻花季，因此從現在開始到農曆過年後的假期，信義鄉都能給你滿滿繽紛的花季，誠摯邀請全國鄉親到信義，保證讓你回味無窮。