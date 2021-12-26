知名藝人吳宗憲兒子又惹事了。藝名「鹿希派」的吳睿軒，今天凌晨與友人前往信義區知名夜店RAFF歡度聖誕節，中途走出店外在路邊抽菸時，信義分局員警臨檢編組步行經過，聞到有濃厚大麻味，於是請他配合化驗手上菸品，竟當場驗出大麻毒品反應後遭帶回調查。吳睿軒否認吸毒，辯稱該支菸是朋友請的，但仍遭移送法辦。

信義分局凌晨邊樸組合警力前往信義夜店臨檢，福德派出所員警步行巡邏到松高路，發現一名男子在路邊抽菸，不過員警發現菸味並非一般香菸，聞起來怪怪的，於是當場上前盤查。

當時員警要求吳睿軒基手上僅抽到一半的香菸交出檢驗，吳也相當配合，但警方用毒品試驗包檢測後，發現有大麻毒品反應，立刻將吳睿軒帶回調查。

經清查身分後，才發覺眼前的吳睿軒，竟是知名藝人吳宗憲的兒子。但吳否認自己吸食毒品，辯抽該支菸是朋友在店內請他抽的。但警方確認他仍有吸食事實，認定他觸犯毒品危害防制條例，並要求他提供友人身分，經偵訊後移送台北地檢署複訊。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！