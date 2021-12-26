網紅「美麗妄娜」臉蛋身材俱都不俗，更因個性豪爽直率而備受粉絲歡迎，YouTube頻道也已突破80萬訂閱數。美麗妄娜日前為交友APP拍攝影片，實測不放大頭貼「盲臉約砲」，並找尋同樣沒放大頭貼的對象來開房，沒想到約到旅館見面才發現約到自己的前男友，她還逼問對方「後不後悔？」、「跟你打砲要不要嘛？」男方誠實回：「我去洗個澡！」笑翻一票網友。

美麗妄娜被封為「真理女神」前(24)日在個人YouTube頻道上更新一支影片，坦言現在的世代「不管是男生還是女生，大部分的人都是看外表來找對象或是交友」，因此想實測在交友APP上「不放照片」並用化名，能否找到聊得來且能成功約出來見面的對象，她更設條件：對方也是不放照片的。經過幾次測試後，終於成功約到符合條件的APP用戶在旅館見面。

沒想到，男方進門後雙方一打照面，竟讓美麗妄娜驚訝得摀住嘴巴，要求脫下口罩再次確認身分，原來對方竟然是她學生時期的前男友！美麗妄娜解釋：男方是她國中時交往的前男友，當時兩人是在網路上認識，也就是所謂的「網公」、「網婆」，只不過因為遠距離戀愛的關係，她在高雄而男方在台北，雙方年紀小且沒有很大安全感，所以才選擇分開，交往的期間很短，只見過一次面，而且還是去看電影，這次巧遇也讓她相當驚喜，影片發出後還再次澄清說：「真的沒有SET，嚇到不行，一開始還超緊張的」。

難得見到許久不見的前男友，美麗妄娜直接問對方「有沒有後悔？」，前男友坦言回：「有」，美麗妄娜追問：「是因為自己變得更好？還是因為車頭燈變大的關係？」前男友也誠實回答：「都有」，接著在對方嫌棄已經看膩自己YT影片時，美麗妄娜馬上反問：「那我跟你打砲要不要嘛？」前男友毫不猶豫地說：「我去洗個澡！」讓她傻眼直呼：「還是要嘛！男人都一樣！」這個「身體最誠實」的回答笑翻一票網友。