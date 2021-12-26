魏女隨機攻擊路人，遭警方強制送醫。（擷取自網路／程炳璋台南傳真）

楊姓高中女老師25日耶誕節下午帶著5名學生到東區中華東路一家火鍋店聚餐，用餐完在店外聊天時，一群人突遭1名怪女持鞋墊瘋狂毆打，師生同受驚嚇奔進隔壁另1家火鍋店家求助，店員出面制止並報警，警方追查才知無端傷人的魏姓女子躁鬱症發作，將她強制送醫，楊女頭部疼痛考慮提告。

楊女是高中老師，25日中午趁耶誕節帶5名學生聚餐，一群人用餐完正在店外聊天，50多歲的魏姓女子突然出現，明顯情緒失控，一面咆哮，一面持自己穿的鞋墊攻擊楊女與學生，師生突遇狀況，嚇得躲進隔壁另家火鍋店求援。

魏女仍未罷休，追入火鍋店作勢攻擊客人，蔡姓店員出面制止與其拉扯，店家隨後報警。

魏女毆人後並未離開，坐在店內不斷以鞋墊敲打座椅，不時走到櫃檯作勢毆打客人並怒斥店員，有店員怒斥「你為什麼打我客人？台灣現在沒政府了嗎？」魏女並未回應。

警方到場後，找來魏女丈夫，魏夫坦承妻子有躁鬱症，卻從未就醫，在警方建議下，同意將妻子強制就醫，魏女一度不願配合，最後遭上銬帶上救護車。

全案過程經遭民眾調閱監視器上傳臉書《爆料公社二社》曝光，爆料者稱讚火鍋店長正義制止攻擊怪客，保戶路人與客人。

網友在爆料文下留言怒斥「精神有問題又不看醫生，就用鏈子拴起來，別出來糟蹋人」、「歹年冬，厚蕭郎」、「政府到底有沒有針對這方面漏洞修法改革？」、「沒想到現在在外面吃飯也要時時警惕」。