公路總局下午也發布，將從26日下午5點開始，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，只出不進也會視天候狀況擴大管制，以保護民眾安全。(警方提供／吳建輝南投傳真)

公路總局第二區及第四區養護工程處依據最新氣象情資研判，26日晚間台14甲線合歡山區路段，可能降雪或因低溫路面結冰，影響行車安全，因此從26日下午5點開始只出不進。(警方提供／吳建輝南投傳真)

也不排除提前啟動管制措施或擴大管制至台8線，也將會視情況決定是否開放通行或線加掛雪鏈車輛通行。(警方提供／吳建輝南投傳真)

低溫來襲合歡山接連兩天下起冰霰，從25日開始武嶺停車場就開始大爆滿，台14甲線兩旁也擠滿車輛，水洩不通，警方出動告發違規車輛，而公路總局下午也發布，將從26日下午5點開始，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，只出不進也會視天候狀況擴大管制，以保護民眾安全。

公路總局第二區及第四區養護工程處依據最新氣象情資研判，26日晚間台14甲線合歡山區路段，可能降雪或因低溫路面結冰，影響行車安全，因此從26日下午5點開始只出不進，也不排除提前啟動管制措施或擴大管制至台8線，也將會視情況決定是否開放通行或線加掛雪鏈車輛通行。

仁愛警分局勤務中心主任林銘洋表示，26日凌晨湧入許多駕車的遊客前往合歡山追雪，陸續接到十起路邊違規停車的檢舉，其中有許多駕駛人就在車內，警方到場勸離，但仍有11起告發成功案件，而合歡山車格僅有152格，扣掉中巴、身障停車格，僅有11格，因此呼籲欲上山的民眾，審慎考慮，並注意行車安全。

林銘洋也提醒，欲前往合歡山地區追雪的民眾，出門前請巡檢車輛狀況，並先查詢公路主管機關發布之交通管制資訊，注意收聽警廣路況報導，並請勿違規停車，本分局將配合保七總隊，加強停車場停車秩序管理及周遭違停取締，並配合工務段實施交通管制，以保障用路人的安全。