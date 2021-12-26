立委蔡適應提案，海軍每年編列預算辦理航遠訓練，以111年為例，共編列5659.6萬元。惟全球自109年起，遭逢COVID-19疫情威脅，導致出國計畫受到最大衝擊，遠航訓練109年出現艦上群聚案件，110年停止實施，近期再次出現傳染力較Delta變異株更高之0micron，海軍遠航訓練是否持續維持過去模式不無疑義？針對國防部所屬海軍司令部出第3目「教育訓練業務」項下「教育行政」中「業務費」之「國外旅費」預算編列25676千元，凍結5000千元，國防部向立法院外交及國防委員會提出未來遠航訓練方式改革，及確認111年順利進行書面報告並經同意後，始得動支。

根據111年度國防預算書，海軍敦睦艦隊遠航訓練，預訂明年1、2月，預計天數達117天，派人783人。不過軍方官員說，能否成行，將視疫情與外交部規畫友邦訪問行程而定。軍方官員說，下年度預算書的敦睦遠航規畫，與今年一樣，預算一定要先編好，但是否成行，是個未知數。今年敦睦也編了預算，最後取消。

敦睦艦隊遠航今年因疫情，取消出國訪問，改採暑假訓練，岸訓4週，港訓4周，執行應屆畢業生艦艇實作訓練及艙面、輪機航行值更官簽證，讓學生畢業任官後，能順利銜接艦（部）隊實務工作，這是敦睦首度取消遠航。