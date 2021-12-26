中市建造執照與雜項執照考核，連兩年榮獲內政部「特優」。（台中市政府提供）

台中市政府都市發展局持續精進建造執照與雜項執照核發業務，繼去年表現優良，今年再度獲得內政部營建署「110年度建造執照與雜項執照考核」都會型甲組特優，連續兩年蟬聯特優，行政管理及創新作為深獲肯定。

都發局表示，台中市人口數居全台第二，近年房市蓬勃發展，市府為確保貫徹建造執照抽查管理及行政與技術分立制度的目標，於105年6月1日發布實施「台中市政府都市發展局辦理建造執照及雜項執照抽查作業要點」及「台中市政府都市發展局辦理建造執照及雜項執照簽證案件考核處理原則」。

市府透過抽查「建築設計」、「建築結構」、「綠建築設計」、「地基調查報告」，確保建築簽證品質與公共安全，定期與台中市建築師公會宣導缺失樣態，也積極由台中市結構工程技師公會、中華民國大地工程技師公會辦理教育訓練，提升相關技師簽證品質。

都發局說，市府重視核發執照品質外，也強調簡政創新，109年起陸續推動各項創新透明措施，包含有合併山坡地雜項執照及地質敏感區審查委員會、擴充委託建築師公會審查業務範圍、建造執照申辦資訊透明化及無紙審照、建置建管得來速Line版、建造執照副本改採無紙化作業、全國首創「遠距審照」服務等，從行政流程至技術提升，不僅增加核照效率，也提供市民更快速而專業的審查服務。

都發局強調，都發局近年考核成果備受肯定，除建照審查相關的抽查或委託審查業務，台中更進一步提出創新的「宜居建築」法令，加強建物垂直綠化，減緩都市熱島效應及改善空氣品質，受各公會及業界的支持。未來將繼續廣泛納入各方意見，持續精進，打造台中市成為兼具效率與地方人文特色的「幸福宜居城 」。