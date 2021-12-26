根據全美經濟研究所（NBER）最新研究，絕大部分流通的比特幣，把持在極少數人手中，比起全美金字塔頂端富豪掌控大部分財富，集中化程度有過之無不及。

NBER研究顯示，前1萬個比特幣帳戶持有500萬枚比特幣，價值相當於2320億美元。

據加密貨幣交易平台crypto.com統計，全球1.14億人持有比特幣，那代表1900萬枚流通的比特幣，0.01％持有人握有其中27％。

而聯準會指出，全美三分之一財富，集中在美國前1％富裕家庭手中。美國貧富不均程度，已是數十年來最嚴重。

研究提到，比特幣集中化的後果主要分兩方面。首先，這會讓比特幣網絡容易遭受系統性風險；再者，比特幣價格上漲及逐漸普及化帶來的收益，大多被一小撮投資人把持。

比特幣2008年以開源軟體之姿問世，實體現金在沒有守門員之下電子化，人人可以下載軟體，「挖礦開採」比特幣。

但實際上，比特幣愈來愈集中化。大部分人透過交易所交易比特幣，而挖礦成本之高，只有一小群企業級公司負擔得起。

單枚比特幣價格2020年3月還在5000美元，到今年11月飆漲到$68990美元，比特幣礦工及交易所的財富在過去2年一飛沖天。

比特幣持有人數暴增1倍多，當中不乏知名投資人、對沖基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）、特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）和NBA達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）等企業大亨、女星梅西．威廉斯（Maisie Williams）等名人。

研究人員指出，9成比特幣交易沒有實際經濟功能，包括只是用來混淆身分，剩餘的1成才算「真正的交易量」。加密貨幣交易所與交易台之間的交易，占比特幣整體交易量的75％。

MIT史隆管理學院與倫敦政經學院學者做的這份研究，首度針對比特幣問世逾13年來的每筆交易做圖示與分析。