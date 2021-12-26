研調機構Strategy Analytics針對全球智慧手機應用處理器(AP)市場釋出最新數據，第三季全球智慧手機應用處理器(AP)市場收益成長17%、達到83億美元，前5名依序為高通、蘋果、聯發科(2454)、三星LSI和紫光展銳，其中，高通、聯發科以及紫光展銳都出現了兩位數的出貨量增長。

Strategy Analytics報告顯示，第三季高通以34%的收益市占率繼續保持其智慧手機應用處理器市場的領先地位，其次是蘋果的28%和聯發科的27%。與去年同期相比，5G應用處理器的出貨量增加了82%，使應用處理器的整體平均售價提高了19%。

高通坐穩全球智慧手機應用處理器(AP)市場收益王，其放棄中低端的4G應用處理器，專注在高端、高價位的應用處理器，在產能緊張的環境下，可充分利用代工產能，也因此，聯發科在Helio A/G/P陣容獲得了4G應用處理器的出貨市占率。

報告也顯示，高通snapdragon 888/888+是第三季度最暢銷的Android應用處理器。

以出貨量來說，聯發科在今年前9個月以2600萬套的出貨量領先高通，因此，2021年聯發科有望首次成為智慧手機應用處理器出貨量的第一名。

Strategy Analytics分析指出，高通、聯發科以及紫光展銳第三季收益都出現了兩位數的出貨量增長，主要原因是受益於海思的退出，Strategy Analytics認為，4G應用處理器代工廠產能持續緊張，預計各大廠在2022年將更關注5G市場發展，以實現收益、利潤最大化。

另外，台積電(2330)的智慧手機應用處理器的出貨量第三季占總出貨量的四分之三、其次是三星；7奈米及以下製程的智慧手機應用處理器占總出貨量的47%。