高醫日前傳出疑似將三級毒品Eutylone判讀為二級毒品Pentylone事件，引起各界關注，而高雄劉姓、邱姓男子合夥販賣毒品，持有的毒品咖啡包被驗出Pentylone成分，今年重新送檢發現初驗誤判，但2人持有135包毒咖啡包（1.122公斤）、15包K他命（11.493公克），毒品量大，雖然未含二級毒品成分，但意圖賣毒牟利，仍被高雄地院依違反毒品危害防制條例，分別判2年及6月徒刑。

判決指出，劉男及邱男合夥販毒，並於去年5月由劉男出資向通訊軟體暱稱「財神爺」的藥頭購買135包毒品咖啡包及15包K他命，並將毒品藏放在不知情友人的住處，隨後利用微信PO文打廣告暗示有在賣毒，藉此吸引不特定對象上門購買毒品。

高雄林姓男子於去年7月向劉男買毒，並由邱男聯繫買家出貨，雙方相約面交地點，才剛完成交易，就被埋伏在旁的警方當場查獲，邱男帶著警方前往毒品藏匿處，起獲多包未售出的毒咖啡包及K他命，他也供出劉男涉嫌販毒，劉男、邱男雙雙被警方逮捕。

警方扣得的毒咖啡包，被驗出含二級、三級及四級毒品等成分，其中一包還被驗出微量一級毒品Opium（鴉片類），但高雄地院審理時，劉男向法官喊冤表示，不知道為什麼會檢出第一級毒品，被查扣的毒品都是同一批購買，賣給他的藥頭沒特別說裡面是什麼成分，只知道是毒品。

去年高醫將三級毒品Eutylone判讀為二級毒品Pentylone，而劉男持有的毒咖啡包也被驗出有Pentylone成分，今年4月檢警將劉男、邱男持有的毒咖啡包送到高醫重新檢驗，確定第一次檢驗是將三級毒品Eutylone判讀為二級毒品Pentylone。

高雄地院法官認為，雖然劉男、邱男持有的毒咖啡包未驗出二級毒品成分，但他們透過微信販賣第三、四級毒品，邱男也坦承賣毒品賺價差，和劉男採64分帳，足以證明他們確實有意圖營利目的，至於毒咖啡包內含一級毒品部分，因純度僅為4.7％，尚屬微量，法官僅認劉男及邱男成立販賣第三級毒品未遂罪，分別處劉男2年徒刑、邱男6月徒刑，可上訴。

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