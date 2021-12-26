導覽解說員引導民眾認識紅樹林生態。（茄萣舢筏協會提供／林瑞益高雄傳真）

生態豐富的紅樹林常可見白鷺蹤影。（茄萣舢筏協會提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市茄萣區二仁溪紅樹林步道穿梭於紅樹林間，在高雄市觀光局重新打造後開放使用。民眾爭睹鳥類與招潮蟹、彈塗魚，體驗紅樹林生態之多樣性。觀光局希望，未來紅樹林步道成為地方發展生態觀察、觀光旅遊的重要據點。

觀光局去年與茄萣舢筏協會攜手合作，斥資750多萬元新台幣，除了將原本老舊危險的林間竹子棧道，重新舖設成更安全、舒適的金屬塑木步道，方便遊客漫步穿梭於紅樹林間，來觀察潮間帶生物招潮蟹、彈塗魚，體驗紅樹林生態之多樣性。

另也設置了觀船平台、觀溪平台，讓民眾可就近欣賞進出白砂崙漁港及穿梭於二仁溪的漁筏。此外，也規畫跨越二仁溪河堤的友善斜坡道，提供無障礙生態旅遊空間。

步道的終點串接白砂崙碼頭，可以搭乘茄萣白砂崙漁民集資建造娛樂漁筏「白砂崙一號」，一路從出海口向東上至二層行橋，航行於河岸間，近距離觀察種類繁多的水岸生態。

透過船上舢筏協會導覽員的解說，民眾可以認識河岸紅樹林與大、小白鷺等鳥類，以及彈塗魚、招潮蟹等，並了解二仁溪流域的演進過程。

茄萣舢筏協會理事長郭寶琳表示，該協會成立至今20多年，早期漁民長期投入河川保育行動，才終於將二仁溪生態搶救回來，很感謝高市府觀光局投入經費與舢筏協會合作，改善老舊危險的二仁溪紅樹林步道，希望大家一起守護二仁溪生態環境及推動此區的生態觀光。

觀光局說，重新開放的二仁溪紅樹林步道提供民眾一個生態觀光並具有生態教育意義的場所，也希望有更多遊客造訪二仁溪畔的白砂崙漁港。