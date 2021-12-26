綜藝天王吳宗憲的兒子吳睿軒（鹿希派），26日凌晨在信義區知名夜店RAFF歡度聖誕節，卻在夜店外被警方逮到抽大麻捲菸，事後以10萬元交保。吳宗憲得知兒子惹事，氣得說出重話，請法官對他「從重量刑」。事實上，吳宗憲對鹿希派相當頭痛，因為這個兒子曾因揚言「炸台北市政府」被判緩起訴。

吳宗憲得知說：「子不教，父之過，是為人父母所應該要負的責任，更是道德的最基本標準，懇請法官從重量刑。」

吳睿軒今天凌晨與友人前往信義區知名夜店RAFF歡度聖誕節，中途走出店外在路邊抽菸時，信義分局員警臨檢編組步行經過，聞到有濃厚大麻味，於是請他配合化驗手上菸品，竟當場驗出大麻毒品反應後遭帶回調查，吳睿軒訊問時否認吸毒，辯稱該支菸是「朋友請的」，但仍遭移送法辦。

鹿希派2018年曾在私人IG揚言「炸台北市政府」，讓吳宗憲隔日召開記者會道歉，甚至凌晨開直播撂狠話：「你沒有爸爸和姐姐」，且不排除讓他退出演藝圈，後來鹿希派遭士林地檢署傳喚，坦承貼文並表示相當後悔，檢察官要求他當庭寫悔過書，裁處緩起訴1年，6個月內支付公庫台幣50萬元，檢察官希望藉此讓吳睿軒有所警惕。

幾天後，鹿希派表示將退出隸屬的經濟娛樂公司，且因父親吳宗憲不願替他支付新台幣50萬元，而向胞姊借貸付款換取緩起訴，之後將以自己的名義復出接案、繼續做音樂，未料今天凌 晨到北市信義區RAFF夜店找友人聊天，順手接過友人熱情請菸，卻因此涉入持有吸食大麻風波。