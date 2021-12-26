日本宮城縣繼本月12日以來再度爆發豬瘟疫情，總計將撲殺約8000頭豬。

豬瘟是一種對肉豬或野豬具高度傳染力的疾病，但不會傳染給人類。根據日本家畜傳染病預防法規定，只要養豬場發現豬隻感染豬瘟，就必須撲殺養豬場內所有豬隻。

日本放送協會（NHK）報導，宮城縣丸森町一處養豬場飼養的豬隻，被中央政府等單位確認感染豬瘟（Classical Swine Fever，典型豬瘟）。

宮城縣政府表示，日前接獲丸森町養豬場通報豬隻發燒，截至25日前進行的檢查確認豬隻感染豬瘟，縣府因此召開對策本部會議，從25日起開始撲殺這處養豬場及縣內相關處所內共約7000頭豬。

由於這處養豬場曾載運豬隻到縣外25處農場，因此將再撲殺約900頭豬。

宮城縣大河原町本月12日確認發生豬瘟疫情，相關防疫措施已經結束，目前並未發現周邊養豬場有任何異常。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1101226