國民立委溫玉霞在編號305提案中指出，海軍111年度計畫採購的魚叉飛彈，從32組驟增為100組，雄二、雄三等國造飛彈，也將以特別預算方式增加採購。因應飛彈大量增加，海軍海鋒大隊」計畫擴編20個中隊。三軍司令部本就計畫在今年5月底前，將軍種編裝需求建議提報國防部審議，由國防部於7月底以前核定「國軍編裝需求計畫」後，於明年進行編裝執行，當時排序第一的就是海鋒大隊。

提案質疑，海軍原規劃在3個會計年度之內籌建4.5個海鋒機動中隊，110年成立1個中隊，111年成立1.5個中隊、112年成立2個中隊，計畫由汰除艦艇兵力支應。如今暴增為20個中隊，多出來的15.5個中隊人力從何處募集？

提案指出，依照海軍原本的計畫，海鋒飛彈大隊擴增人力要由汰除艦艇兵力支應，不僅表示人力已經不容易募集，更凸顯「優秀人力留艦、淘汰人力改搞飛彈」的奇怪現象。而現在人力將更加吃緊，海軍司令部應向立法院說明其人力增補計畫。

提案因此針對國防部所屬海軍司令部歲出第1目「軍事行政」項下「人事行政」中「業務費」預算編列4163萬7千元，凍結100萬元，符國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

國防部戰規司長李世強日前在立院首度透露，岸置反艦飛彈系統（雄風飛彈），將在新北、嘉義、桃園等9個地點，新設相關陣地設施，詳細位置列機密。另據了解，海軍海鋒大隊已由新北淡水三芝搬遷到台中清水，未來將擴編為岸置飛彈指揮部，而岸置雄風飛彈新設9個陣地，將編成9個中隊，加上美售我岸置魚叉飛彈所編的中隊，海軍至少增設20個岸置飛彈中隊，打擊敵軍渡海船艦。

另在編號369提案表示，三芝鄉海鋒部隊某中隊計畫遷離現址已歷數年，目前進度不明確，戰力影響也不明確，對於該營區的後續利用規劃也不明確。海鋒部隊為我國重要不對稱戰力單位，當初計畫離現址的理由是否已經不存在？延宕遷移是否影響戰備，因海鋒部隊迅速補充，其營舍陣地問題影響戰力甚鉅，如何順利取得土地，以及海軍現有土地如何轉型利用？海軍司令部應盡速提出規範並向立法院進行報告。