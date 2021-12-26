港藝志工在典禮中自編舞曲表演「彩巾天上飛」，獲得現場來賓熱烈喝采。（王文吉攝）

台中市文化局主任秘書蕭靜萍（左）頒獎給今年榮獲衛生福利部志願服務獎勵金牌獎的紀宗男（右）。（王文吉攝）

台中市港區藝術中心舉行志工服務隊表揚暨授證典禮，貴賓與志工一起合影。（王文吉攝）

台中市港區藝術中心26日舉行110年度志工服務隊表揚暨111年度授證典禮，共表揚226人次及授證198位志工，其中有12人服務滿20年，有22年資歷的顏足貴累計超過1萬小時。110年度雖受疫情影響，總服務時數仍逾2萬小時，也因此奪得「衛生福利部志願服務獎」1座金質獎、6座銅質獎。

志工們在典禮中自編舞曲表演「純情主舞」、「虎虎生風」及「我們是一家人」等舞蹈帶動唱。此外，由志工及社區媽媽組成的舞團，也在授證典禮帶來典雅的傳統民族舞蹈。透過演出呈現出志工隊臥虎藏龍，人才濟濟。

港區藝術中心表示，顏足貴女士自89年進入中心志工隊已經22年，是第3位在中心累計服務超過1萬小時的夥伴。顏足貴擅長拼布手作，經常與志工夥伴們分享手作之樂並支援中心手作體驗推廣活動，數十年如一日，樂此不疲，充分體現志工樂於付出的精神。

文化局主任秘書蕭靜萍表示，志工團隊就像是個大家庭，大家非常有活力、熱情的投入志願服務的行列，也獲得衛服部多項志工大獎的肯定，謹代表市長與文化局長非常感謝志工朋友們致力於各項文化服務工作，積極幫臺中這個城市打造文化藝術價值。

港區藝術中心指出，今年是繼107年招募志工後闊別3年再度進行招募，共有27位新進志工，經過2個月培訓，順利加入志願服務的大家庭，新加入的成員有現任志工的父親、牽手、朋友，大家口耳相傳，呼朋引伴一起來當志工。

其中遠自彰化員林的岳先生，因為小孩曾來中心演出，喜愛上這兒的環境，2年後盼來招募的訊息，便偕同太太一起報名。在苗栗教學的張小姐則是嫁到外地的清水人，想藉加入志工隊機會，在回鄉探親時可以順道至中心服務。

目前港藝志工隊中有11對夫妻、5家姐妹、親子檔2組，均抱持服務熱忱，相約走出家庭追求自我實現，並在園區內持續提供優質服務。而所有的志工們不論原本的身份是士農工商，都化身為藝文種子，散播、分享藝術文化之美。