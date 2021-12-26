不少婆媽都習慣到傳統市場買菜，但有網友好奇，現在生鮮超市越開越多，大家去採買食材時，會改去據點較多的生鮮超市，還是選擇傳統市場，引發網友熱議，結果多數網友都選傳統市場，因選擇多樣、物美價廉，且人情味濃，無法輕易被取代。

一名網友23日在臉書社團《家常菜》發文詢問，現在想要採買食材，不僅有傳統市場，還有生鮮超市可以選擇，好奇大家會選擇去傳統市場採買，還是傾向到據點較多的生鮮超市。

不少網友認為傳統市場與生鮮超市各有優缺，超市的優點就是方便且衛生，還可挑選生活用品，「超市對於上班族來說很方便」、「超市，乾淨衛生，逛起來比較舒服」、「菜、海鮮會去傳統市場，肉會去超市，因為我家就在傳統市場裡面，我看過貓咪跟老鼠在吃肉」。

不過大多數人還是喜歡傳統市場，認為傳統市場不僅選擇多樣、物美價廉，還有濃濃人情味，無法輕易被取代，「早市很好逛，常常有特別的蔬果，青菜便宜又新鮮」、「傳統市場的肉才不會腥，要買什麼也不會缺東缺西」、「傳統市場才有人情味，不懂怎麼煮都可以問老闆」、「傳統市場人情味重，買越多送越多」。