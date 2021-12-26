國際貨幣基金（IMF）示警，投資加密貨幣存在三種風險，提醒大家多加留意。該機構認為，加密貨幣產業欠缺管理與監督、投資人易陷入風險，且可能成為不法人士犯罪、洗錢管道。

IMF數據顯示，加密貨幣總市值暴增，2021年9月超越2兆美元大關，足足是2020年初的10倍。該機構對於投資加密貨幣表達擔憂，原因在於該市場以驚人速度成長，但各國監管速度卻遠遠落後。

IMF全球市場監測與分析部門主管帕帕喬治（Evan Papageorgiou）日前接受財經媒體CNBC訪問時表示，加密貨幣存在三大問題。首先，交易這些資產的個人與金融機構大多欠缺「強而有力的營運、管理與風險控管」經驗。

其次，該產業「監管且資訊揭露不足」，易導致投資人陷入風險。最後，加密貨幣可能造成「數據缺口」（data gap），淪為洗錢與資助恐怖主義的利器。

IMF建議，各國監管機關應合作制定統一規範，同時加強跨境監管，而鑒於加密貨幣屬於新興領域，各國也應推動數據標準化。IMF表示：「時間非常重要，各國行動必須果斷迅速且協調一致。」

英國金融行為監管局（FCA）則警告，有心人士可能付錢給網紅，讓他們協助宣傳與推銷新的加密貨幣，但有些加密貨幣根本不存在，事後證明全是騙局。

年輕人對於投資加密貨幣興趣濃厚，不少人動用貸款或信用卡進行人生首次投資。FCA先前數據顯示，英國約230萬人持有加密貨幣，其中14％的人透過信貸方式購買，12％的人認為出事的話，FCA會保護他們。但FCA回應，他們恐怕愛莫能助。

券商Interactive Investor個人理財專員約伯森（Myron Jobson）表示，決策者應多多檢查加密貨幣廣告宣傳，確認廣告有充分說明投資這類產品存在價格劇烈波動的風險。