全方位藝人Melody（殷悅）外型亮麗且有好口條，早期以歌手、演員從事演藝工作，近年則在主持、綜藝等領域交出漂亮成績單，不時會分享家庭生活的她近日在節目透露，前陣子拍廣告忙到超過晚上12點，心裡正想「老公為何不私訊關心」時，對方終於傳訊息來問，她抱著滿心期待地點開訊息，不看則已、一看當場氣炸直呼：「讓我暴怒冷戰兩天！」說明男人真的要細心貼心一點。

Melody近日在談話性節目時透露，她前陣子工作到午夜12點都還沒回家，原本還在想：老公為何不傳訊息問「妳去哪裡了」，但因為太忙碌導致她一度忘記追究此事，好不容易忙倒拍完收工了，工作人員也將手機交還給她，看到老公發簡訊來開頭便問「妳怎麼還沒回來」時，她還很高興，心想這個男人「終於要開竅了」，沒想到老公的下一句話竟是問：「我的睡衣在哪裡？」一秒點燃怒氣讓她火冒三丈。

雖然聽起來有點像網路笑話段子，但Melody在節目中再三強調：這是真實發生的事情，「我那天氣炸到我的手差點斷掉，因為我回家路上一直在傳簡訊罵他」，老公則是選擇「已讀不回」，回家才發現對方早就睡著，隔天早上起床後，老公問她：「好一點了沒有」，她只說已經沒事了，「日子繼續過下去，（要不然）怎麼辦？」，一番「悲慘遭遇」樂翻同節目來賓。

Melody結婚多年育有2個女兒，夫妻歡喜冤家趣事不只如此，她回憶當年懷孕時胖了大概20公斤，有次照著鏡子便忍不住問老公：「你覺得我很胖嗎？」，其實女生這樣問當然是想聽到另一半的讚美，沒想到老公卻開玩笑表示，「妳這樣子很像MM巧克力，就是四肢很細，可是整個是圓的，妳走到哪裡我都會看到妳」。

Melody當時她聽完直接爆氣，接著開始委屈到眼淚直流，怎料哭完之後，老公居然還神經大條地問：「妳哭什麼？妳為什麼要那麼敏感？」讓她在節目上分享這段往事時不禁直呼：「男生真的很壞，我們容易嗎？我們弄了一個小孩在肚子裡面，我們容易嗎？」也提醒男人們：當老公的真的要細心、貼心一點。