據《美麗島電子報》搶先曝光的大新竹合併升格民調，有4成的受訪者認為，民進黨此時拋出此議題是為選舉，而非考量國土規劃，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，顯示許多人民並不相信民進黨。

吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中表示，對於大新竹合併議題，有44%的受訪者認為是為了民進黨地方選舉和政治利益，29%的受訪者相信和國土規劃有關，大部份的人都是不相信民進黨。

此外，吳子嘉指出，如果政府明年進口日本核食，有57.9%的受訪者不同意，同意的為33.5%，但是過半民意反對進口核食有沒有用？政府照樣會硬開放，吳直言，總統蔡英文高估自己的政治能耐，所以有天可能會栽跟斗。

針對是否進口日本核食議題，在23日舉行的台日執政黨2＋2會談中，台日雙方有談到相關議題，與會的民進黨立委邱志偉表示，日方都有關心福島五縣市食品禁止輸入台灣的議題，他們回答是，政府會用科學重視這個問題，但政府必須確保國人身體健康安全無虞下，用科學的態度、依據、國際標準面對這些問題。