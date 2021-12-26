新竹縣市合併升格議題吵得沸沸揚揚，各界對於民進黨在公投後強行推出竹竹併多有不滿，台北市議員游淑慧也說，新竹科學園區營業額僅1.3兆，反觀內湖科學園區營業額破3兆卻遲遲等不到一條捷運，希望中央可以盡快協助。

被視作台北捷運「最後一塊拼圖」及內湖交通解方的北捷東環段，雖然討論多年但卻遲遲未能開工，完工時間更是遙遙無期，讓在內湖上班的民眾每天都須忍受長時間的交通堵塞問題。游淑慧就在臉書發文提出質疑，說竹竹需要合併升格的理由，到底是科技重鎮需要還是林智堅需要？

北捷東環段被認為是內湖交通問題的解方。（圖／翻攝自台北市政府捷運工程局）

游淑慧表示，新竹科學園區營業額僅1.3兆，反觀內湖科學園區營業額破3兆，若再加上南港軟體園區營業額更飆破4兆，但這樣的園區「卻在蔡總統心中沒角色」。游淑慧說，內科要求的其實不多，「只希望中央快給條捷運」。

其他網友也說「假百姓需求，行大官之實」、「新竹縣市合併無它，只為佔穩雙腳及2024主導權」、「身為新竹縣居民感到很無奈，誰問過竹竹在地鄉親的感覺和意願？只看到政客用我們當棋子，把我們踩在腳下當他們的鋪路磚」、「如果台北市長是林智堅，別說給內湖一條捷運，內湖的每一家都給一條捷運」。