位於新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫院，25日在聖誕節為一名男寶寶接生，由於當天適逢傳福音的聖誕節，也為醫院注入活力，期望能照顧更多新生命，也關注被遺棄、沒人愛的嬰孩。

院方指出，這名於聖誕節出生的寶寶，由院內婦產科主任李俊卿接生，他的父母都26歲，也是新手爸媽，對於在聖誕節迎接寶寶也十分開心，並向院內護理人員致謝，由於母子平安，期待孩子健康、平安長大。