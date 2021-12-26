新竹縣仁慈醫院迎接聖誕男寶出生 新手爸媽期待孩子健康、平安 15:302021/12/26 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天主教仁慈醫院25日接生一名新生男嬰，為醫院注入活力與喜氣。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫院，25日在聖誕節為一名男寶寶接生，由於當天適逢傳福音的聖誕節，也為醫院注入活力，期望能照顧更多新生命，也關注被遺棄、沒人愛的嬰孩。 院方指出，這名於聖誕節出生的寶寶，由院內婦產科主任李俊卿接生，他的父母都26歲，也是新手爸媽，對於在聖誕節迎接寶寶也十分開心，並向院內護理人員致謝，由於母子平安，期待孩子健康、平安長大。 Omicron搗亂 美耶誕節近千航班取消 義大利疫情再次慘兮兮 教宗平安夜彌撒慰人心 #聖誕節 #新手爸媽 #寶寶 #院內 #接生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林各校慶祝耶誕節 學習感恩與付出 14:532021/12/24 寶島 Omicron病例激增 英格蘭耶誕節忙摧打疫苗 15:142021/12/26 國際 耶誕節聚餐遭怪女隨機毆打 網友：歹年冬多蕭郎 14:212021/12/26 社會 耶誕節有危機 專家警告「負能量爆棚」：恐壓垮生活 08:562021/12/24 生活 NBA》耶誕節大三元 肯巴沃克直呼美夢成真 08:182021/12/26 體育 耶誕節不打烊 消防員防火宣導傳授防災知識 17:202021/12/25 寶島 攜手唐寶寶報佳音 錢麗如誇口秀街舞頭轉炫技 13:432021/12/26 娛樂 耶誕節早上闖溫莎城堡 英警逮捕19歲武裝男子 05:542021/12/26 國際 花蓮幸福耶誕城 特色市集熱鬧 04:102021/12/26 《旺來報》 五月天相隔1740天高雄開唱！ 聖誕節讓4萬歌迷「不只讓沈浸還溺斃」 20:552021/12/25 娛樂 耶誕節凌晨死亡車禍 貨車撞逆向轎車 55歲男「頭掛車窗」慘死 10:512021/12/25 社會 寶島熱門新聞 2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會卡司全曝光！ 12／10舉辦盛大記者會造勢 - 寶島 花蓮知名手作市集「希柏市集」耶誕登場 30餘攤滋潤日常生活 - 寶島 屏東聖誕市集濃濃異國風 連續3天熱鬧不停歇 - 寶島 歲末年終 台南做工行善團頂著寒風為弱勢家庭修繕房屋 - 寶島 花蓮西富國小校護張素連愛蝙蝠 藉此推動生命教育 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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