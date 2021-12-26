體育署副署長洪志昌今天證實，我國赴哈薩克移地訓練及參加亞錦賽的空手道代表隊，在離開阿薩克接受新冠病毒PCR檢測均為陰性反應，但24日自桃園機場返國後，共計11名選手或教練的PCR檢測陸續呈現陽性反應。目前染疫人員已陸續收治於各醫療院所，姓名則不便透露。

空手道隊中最受國人矚目、在東京奧運奪得銅牌的「小清新」文姿云，則回覆本報記者：「我平安喔！」應未染疫。文姿云入圍今年體育運動精英獎的最佳女運動員獎，也因這次移地訓練後回國仍在隔離中，未能出席24日的頒獎典禮。

據了解，中華空手道隊這次很可能是在搭機過程中染疫。代表隊成員透露，搭機離開哈薩克至韓國仁川轉機，事後得知搭乘該班機的台、日、港、泰隊成員，總計有50至60人確診，其中又以泰國19人最多。

體育署表示，和國訓中心於第一時間收到訊息後，已立即與代表隊教練及選手保持聯絡，同時也與相關單位聯繫持續掌握最新狀況，後續治療期間相關需求，體育署與國訓中心也將全力提供支援與協助，希教練選手專心配合治療，早日康復並健康回歸訓練場域。