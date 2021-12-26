王力宏、李靚蕾婚變大戰雖看似告一個段落，但演藝圈的桃色雪球卻越滾越大，資深狗仔葛斯齊日前在節目中爆料，某對銀色夫妻檔形象良好，男方私下卻愛進行多人連結，至今都尚未爆出。

葛斯齊因拍過王力宏召妓獲得注目，最近受邀錄製節目《娛樂我最威》透露，演藝圈有一對夫妻檔形象優質，但婚姻早就出問題，在主持人連雅卉追問下，葛斯齊說出男方身分的線索：在大陸發展過、妻子在大陸發展得更好、拍過XX劇，連雅卉一聽馬上秒懂在講誰：「這樣會不會太清楚？」不過，戲劇種類可能太明顯，被節目製作單位消音處理。

連雅卉繼續問這位男星渣在哪？葛斯齊坦言沒跟拍過此人，但收過相關線報，直指男星婚前熱愛去三溫暖玩3P；至於這些線報來源，葛斯齊表示當狗仔16多年，都是靠跟泊車小弟、保全、計程車司機等的交情得知，從來沒有用錢收買，因此雙方都沒有利益往來，再加上存有正義之氣，葛斯齊到現在都跟這些線人保持良好的關係。

除了這名已婚男星被抖出，還有另名人妻女星也被狗仔余果棟踢爆婚前從事性交易，有關身份的線索是：XX女星、影視歌三棲、形象非常好、現已婚有幾個孩子，余果棟埋下伏筆：「我如果講，你一定不會相信就是她，你就慢慢等著，會有一天真相大白。」