高雄輪船公司看準愛河灣遊艇碼頭A區簽約後，將可帶動周邊觀光，今（26）日宣布，高雄流行音樂中心碼頭的渡輪航線將自12月26日至1月2日試營運，每日下午都將有2至3個航班往來棧貳庫、旗津，以海上巴士的形式串聯，預料將可成為高雄港灣的新玩法！

高雄市輪船公司表示，棧貳庫往返旗津的渡輪航線自2019年6月以來，身兼交通與觀光雙重特色，成為高雄港灣假日輕旅行的亮點，高雄流行音樂中心今年11月正式開幕後，緊接著愛河灣遊艇碼頭A區今（26）日也完成開發簽約儀式，港區周邊觀光可期。

輪船公司指出，隨著港區的建設越來越完善，港內的景點選擇也越來越多，再加上高雄特有的渡輪，勢必將引起高雄旅遊新一波的風潮，因此推出可串聯高流中心、棧貳庫及旗津的渡輪航線。

渡輪新航線的起訖點為高流中心和旗津，棧貳庫則為往返中繼點，乘客可選擇不下船繼續前往旗津或高流中心，該航線將自12月26日至1月2日試營運，假日下午2時、3時30分、5時自高流中心發船開往旗津，平日為下午3時30分5時，以及下午1時15分、2時45分、4時15分自旗津發船開往棧貳庫，平日下午為2時45分、4時15分以及5時30分，棧貳庫和旗津每半小時一班對開。

輪船公司表示，試營運期間，票價採一段票一次收費，僅在登船時收取每人30元，持一卡通、悠遊卡者可享每人20元優惠價。