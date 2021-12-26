新竹市政府城市行銷處長顏章聖（左）為將新竹特色店家介紹給遊客，親自拜訪別具故事性的店家。（陳育賢攝）

新竹市政府連續6年推出「小塹有約─新竹市小旅行」活動，希望讓遊客以深度旅遊體驗竹市，年底推出舊城百貨路線，將帶大家走進300年歷史的舊城區，造訪「如美餅舖」、老屋咖啡廳「赤子」，還可看到百歲大桌，明年1月還有3個場次，民眾可把握機會報名。

市府表示，「小塹有約」已邁入第6年，至今已累積5515人報名參加，帶來相當多回流效應，更讓新竹市遊客人次從2017年的721萬人成長至2020年的1293萬。

市府城市行銷處長顏章聖指出，為將新竹特色店家介紹給遊客，他親自拜訪別具故事性的店家如赤子、如美餅舖、敲敲金工與榮和文具行等，希望將超過300年歷史的舊城故事說給遊客聽。

其中，古著老宅咖啡廳「赤子」，位在武昌街巷弄內，是1950年代完成的老屋，此建築原有連通至東前街的店面，屋主將店面與住家分開出售。

赤子的空間屬原住家，因格局及用材良好，經過許姓老闆夫妻的巧思與修復，並添置幾件來自南法農場或日本仙貝店的家具，獨特營造出老屋的飲品、古著及藝文空間。

許老闆也特別說明店名「赤子」是取其「百姓、人民」的意思，就像牆上的攝影照片與不規則擺設的各種座椅，表現出無特別的主角與修飾，也反映了他在武昌巷弄裡看到的各種真實的新竹人、事、物。

另，由第3代、現年40歲的莊鴻鈞所經營的如美餅舖，位於長安街內，師承自新竹漢餅名店「金瑞珍」，店裡有具新竹代表性的竹塹餅（糕皮餅）、蒜香柴梳餅及水蒸蛋糕等。

來到如美餅舖讓人彷彿進入新竹糕餅的時光隧道，透過糕餅的發展歷程可看到庶民的生活點滴，店裡最吸睛的是老闆巧手做的迷你糕餅與供品，還有各種模型與工具展示，讓小小的店家有說不完的故事。

「敲敲金工」則結合手工產品販售及手作飾品體驗教學，據點已拓展至板橋及台南等地。其首飾訂製或是親手製作的紀念物，都能充分感受工藝職人精神，更能親手打造一輩子的回憶。

「榮和文具行」，從路邊擺攤發跡，販售日本人戰後離開台灣前留下的生活用品及日文書籍等，後轉型為文具行，還經營桃竹苗地區的批發生意，目前營業項目的主力仍是文具批發，服務客戶包含竹科多家企業。

老闆黃吉隆說，在中央路側掛著的是目前店裡留有最久的招牌，為庚寅年（1950年）由文具製造廠商因祝賀喬遷所贈，店裡除有新穎的文具，中間1張醒目厚實的大桌更有超過100年的歷史，成為遊客必拍家具。

城銷處表示，「小塹有約─舊城百貨線」場次至明年1月下旬周末，名額有限，售完為止，原價850元，早鳥或兩人團報皆享500元優惠價。詳情可上小塹有約官：https：／／bit.ly／2ZZxrvs瀏覽。