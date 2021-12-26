紐約新進女警梅庫莉（Vera Mekuli）對於在聖誕派對上跨坐長官大腿熱舞引發風波一事道歉。

紐約市警察局（NYPD）菜鳥女警在聖誕趴上跨坐已婚長官大腿熱舞狂蹭的事件連日來攻佔當地媒體版面，美媒採訪事件男主角的妻子時，被暴怒的警佐妻子連飆3次髒話，菜鳥女警的身份也曝光，她受訪時聲淚俱下，對長官及他的妻子感到很抱歉，但同時也感到委屈，認為如果自己是男性，就不會受到這麼大的關注。

紐約市警察局第44警區16日舉辦的耶誕派對最後因為嗨過頭，演變成當地警界醜聞，一名才4個月資歷的新進女警當晚穿著迷你裙、小背心跨坐上司、警佐麥加里（Nick McGarry）的大腿熱舞磨蹭，麥加里也樂得撫摸女下屬的大腿。兩人熱舞互動的畫面在網路上瘋傳，紐約警界高層因此震怒，將麥加里調任其他單位。

《紐約郵報》（New York Post）記者後續前往麥加里的住家試圖採訪他的妻子，麥加里的妻子梅莉莎（Melissa McGarry）明顯暴怒，當她試圖衝向記者時，麥加里緊急拉住她，一邊說「不值得這樣做」。

當兩人駕車離開現場時，梅莉莎仍繼繼對著記者破口大罵，連飆3次「F–k you」。

Wife of lap dance-loving NYPD lieutenant lashes out in wake of raunchy video with rookie https://t.co/K5ZplY55pf pic.twitter.com/IPgdpu7BkY — New York Post (@nypost) December 20, 2021

後續影片中的菜鳥女警身份也曝光，是26歲紐約人梅庫莉（Vera Mekuli），她接受美國娛樂網站TMZ專訪時不斷向梅莉莎道歉，強調不知道長官已婚，希望沒有對他們的婚姻造成影響。

她強調沒有想到事情會鬧這麼大，本來以為只是個派對，但也承認看過所有報導，知道照片「不好看」，對長官來說也不好看，她真心對麥加里感到抱歉。

梅庫莉說自己本來就喜歡派對，當晚因為有同事對她使出激將法，所以她就坐上長官大腿熱舞。她說事件爆發至今都沒和麥加里聯繫，回到警區也讓她感覺不舒服，幸好同事都相當體恤，讓她暫時在家遠端工作，不過她希望最終能夠回到辦公室工作。

談到回警局工作時，梅庫莉愈說愈哽咽，最後甚至直接落淚，她說重新回到工作崗位會相當艱難，雖然很多人支持她，但也有人覺得她很丟臉，認為她不該回去，她說現在大家都知道她是那個「跳膝上舞的女孩」。

她也強調，自己在值勤時堅守崗位，豔舞事件是下班後才發生的，不認為自己應該要因此被批判，她認為自己因為身為女性、這樣的穿著、以及菜鳥的資歷才被放大檢視，如果今天換作是男性，結局就會不同，可能只會被當成是玩笑。