諾貝爾和平獎得主、南非屠圖大主教辭世 享壽90歲 15:302021/12/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 諾貝爾和平獎得主屠圖大主教（Desmond Tutu）辭世，享壽90歲。（資料照／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非總統府今天表示，諾貝爾和平獎得主屠圖大主教（Desmond Tutu）已經辭世，享壽90歲，他生前曾是對抗南非少數白人統治的資深老將。 南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）說：「屠圖大主教辭世，是我國慟別留予我們自由南非的一代傑出南非人的又一篇章。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1101226 傳藝金曲獎特別獎得主曾仲影辭世 享嵩壽100歲 金馬影帝陳松勇驚傳過世 享壽80歲 #屠圖 #辭世 #大主教 #諾貝爾和平獎得主 #享壽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 達新總經理胡伯澤辭世 享年55歲 20:322021/11/14 財經 雲林3位傑出人士1個月內相繼辭世 張麗善發文表達不捨 22:432021/11/13 政治 友台共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世 享壽76歲 03:472021/12/20 國際 傳促成川普蔡英文通話 前美參議員杜爾辭世 08:332021/12/06 國際 空軍前少將 「氣象孔明」劉廣英逝世 享壽86歲 09:522021/11/30 生活 曾參選美國總統 資深參議員杜爾辭世享壽98歲 03:492021/12/06 國際 孫道存驚傳癌逝 享壽72歲 18:152021/11/17 財經 資深男星家中暈倒病逝 享壽74歲骨灰照遺願撒大海 20:502021/11/22 娛樂 雲縣警局長朱宗泰臨終前心繫這4件事 讓張麗善哭了 09:282021/12/21 社會 孫道存保外就醫癌逝 享壽72歲 04:102021/11/18 社會新聞 冒險小說暢銷作家魏柏史密斯逝世 享壽88歲 12:412021/11/14 國際 國際熱門新聞 支持度慘跌破3成 賀錦麗親口認了上任以來最大敗筆 - 國際 影》跨坐長官扭臀狂蹭 火辣紐約女警落淚道歉 警妻暴怒連飆髒話 - 國際 慎入》平安夜緬軍大屠殺！逾30婦幼遭虐殺燒成灰 畫面慘絕人寰 - 國際 普丁大預言 陸將終結美全球經濟龍頭地位 - 國際 影》他聖誕節Call In嗆爆拜登 身份曝光後下場慘了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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