南非總統府今天表示，諾貝爾和平獎得主屠圖大主教（Desmond Tutu）已經辭世，享壽90歲，他生前曾是對抗南非少數白人統治的資深老將。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）說：「屠圖大主教辭世，是我國慟別留予我們自由南非的一代傑出南非人的又一篇章。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1101226