3C通路龍頭燦坤（2430）總部與燦坤內湖旗艦店坐落於科技重鎮內湖區，24日設立「榮耀天使」雕像，成為燦坤總部與內湖旗艦店全新地標。燦坤並攜手多家品牌原廠、代理商，以共同成為真正的合作夥伴為理念，一同進行揭幕儀式。

燦坤為了讓消費者擁有更舒適、賞心悅目的購物體驗，於2020年重新改裝，入口的荷花流水、瀑布與噴水池，搭配咖啡座椅與燈飾，堪稱最美3C賣場。24日最新設立榮耀天使雕像，榮耀天使取材自希臘神話中的信息女神，左手高舉桂冠加冕、右手持有號角，展現榮耀與光輝的意象，象徵燦坤感念台灣這片土地孕育之恩，亦希冀燦坤能夠長久榮耀；燦坤將持續為成為台灣之光努力！

隨台灣疫情逐漸穩定，最大功臣莫過於在前線辛苦的醫療人員，才能為台灣人民堅守防線，燦坤攜手Honeywell為抗疫英雄應援加油，致贈天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院10台Honeywell Air Touch X305 空氣清淨機，專利Hisiv科技能高效分解甲醛、過濾過敏原，提高全室換氣效能並淨化室內空氣，期望提供院內的醫療同仁、患者等有更舒適的環境與空氣品質，提升防疫力。