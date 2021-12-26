桃園市大溪區康莊休閒農業區勇奪第二屆全國金牌農村競賽銀牌獎。（呂筱蟬攝）

農委會第二屆全國金牌農村競賽獎揭曉，桃園市大溪區康莊休閒農業區在全國22個縣市784個農村中脫穎而出，勇奪銀牌獎。為了慶祝地方農業創生營造有成，大溪區康莊休閒農業發展協會26日舉辦嘉年華暨寒冬送暖，發送休區自種的農產品給教養院等團體寒冬送暖，一同慶祝得獎喜悅。

康莊休閒農業區位於石門水庫水質水量保護區，長期受環境保護的政策下農民因地制宜栽種有機農產品，目前有機認證耕種面積達13.57公頃，每周銷售總量6400公斤，另有4.5公頃的耕作面積簽署公約友善耕作，貫徹不使用除草劑及化學肥料，這裡也是北台灣有機農業密度最高的區域。

協會理事長童偉哲表示，獲獎代表休區十年磨一劍成果獲得肯定，結合農村休閒發展協會、康莊有機合作社共同舉辦感恩餐會並捐贈農產品寒冬送暖，休區同時成立合作社共同行銷在地農特產品。另外也規畫農村體驗活動，進而推行食農教育及研發各式的農產加工品，並推廣休閒農業。

立法委員趙正宇表示，大溪長期以觀光、農業聞名，如今康莊休區休閒農業結合兩者優點，寓教於農，透過農事體驗、教育，讓大溪產業結構更上一層樓，帶動旅宿、餐飲等展業共榮共好，在中央單位部分，也會為休區爭取最大協助。