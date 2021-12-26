為搶年末跨年購物商機，全國電子（6281）12月24日至12月31日推暖心回饋祭出全館家電九折，大家電狂降萬元，健康家電激省四萬元，再享銀行刷卡銀行禮。

全國電子指出，買指定商品拿好禮，再抽百萬家電，買電腦再送開運福箱，還有原廠最高回饋8000元，歲末年終手機舊換新換購3C產品0元帶著走，這個冬天跨年在家揪好玩，全國電子帶你隨心探索沈浸視界感受VR新體驗，入手新潮3C趁現在。

全國電子12月24日至12月31日傳遞幸福好禮，全館家電九折，大家電狂降萬元，三星75吋大電視狂降12000元，再拿全國電子獨家好禮三選一，直接將價值萬元的掃地機器人一起帶回家，再送原廠好禮包6000元禮券。這個冬天全國電子暖心獻禮，購買指定冰箱、洗衣機不僅84折起，買就拿好禮，登錄發票先送你吃西堤、哈根達斯，再抽美型加電冰箱、洗衣機，振興加碼回饋讓消費者感受幸福聖誕的溫暖。

另外，全國電子聯手12家銀行提供消費者多元支付服務，刷中國信託享獨家九期0利率，會員分期滿35000元，結帳現場立即再送500元，匯豐銀行刷卡分期滿額登錄最高送5000元，台北富邦使用LINE Pay綁定J POINTS卡支付享3％回饋無上限。