加拿大總理杜魯道表示，中國政府正非常聰明地利用經濟影響力，令民主國家互相排斥，呼籲各國聯手對抗。

杜魯道在接受加拿大「環球新聞」訪問時指，民主國家為了追逐中國市場而互相競爭，例如加拿大牛肉試圖要較澳洲牛肉更容易打入中國巿場，以致民主國家把政治理想放在經濟需要之後。

杜魯道呼籲，志同道合的國家應該團結，以免被分化，各國需要聯手應對北京方面的脅迫外交政策。

他指，在中國國家主席習近平領導下的中國，再不是十年，甚至五年前的中國，強調需要繼續在人權、香港民主、支持傳媒工作者，以及對獨立亞洲國家不干預等的議題上挑戰中國，不過同時在包括氣候變化的多邊議題上，與中方合作。

50歲的杜魯道上台6年，初期嘗試改善與中國的關係及貿易，並曾讚嘆中國共產黨的迅速動員能力，不過2018年出現孟晚舟事件，導致兩名加拿大公民康明凱及邁克爾在中國被扣留3年後，杜魯道對中國的態度明顯改觀。

加拿大作為五眼聯盟成員及美國盟友，早前跟隨美國做法，外交抵制2022年2月的北京冬奧會。北京其後嚴厲批評加拿大的決定，表示強烈不滿和堅決反對，並向加方提出嚴正交涉。

杜魯道在訪問中亦談及與美國的關係，對於美國在總統拜登上任後，川普時期的保護主義和本土政局不穩的趨勢並未有消失，他強調，美國仍然是加拿大的強大盟友，加拿大與很多中型國家一樣，一直奉行多邊主義，與志同道合的國家合作，知道沒有國家能獨自行事。