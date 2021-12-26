英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）發表報告，預料2022年全球經濟產出將首次超過100兆美元，而中國料於2030年取代美國成為第一大經濟體，較2020年預估的2028年延後兩年。

香港信報報導，該機構表示，2020年代最重要的問題是世界經濟體如何應對通膨，若情況不受控，世界將需要為2023年或2024年的經濟衰退做好準備。

CEBR預計，香港於2022至2027年的年均經濟增長為2.9％，2027至2036年年均增長將降至1.5％。對此，報告預測香港在世界排行榜上的位置將從2021年的第40位，下降至2036年的第48位。

CEBR並預測，印度經濟規模2022年有機會超越法國，2023年超過英國，重新成為世界第6大經濟體；德國有機會於2033年在經濟產出方面超過日本、俄羅斯，可能在2036年成為前10強經濟體，印尼則有望在2034年排名世界第9。