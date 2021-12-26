台北市環保局111年度編列2筆委外費用，包括高架橋道路撿拾和勤務中心外包，卻引發爭議，北市議員簡舒培質疑，環保局未善盡與工會溝通，剝奪清潔隊員的工作權。北市環保局企業工會理事長蔣萬金指出，環保局以「高架撿拾太危險，要保護清潔隊員安全」，來說服議員編列外包預算，但實際上將減少員額，引發同仁很擔憂，無法專注工作。

蔣萬金表示，勤務中心和高架橋道路撿拾都是專業又複雜的工作，環保局卻以高危險為理由，反而要外包，損害清潔隊員的工作權；他說，勤務中心是24小時運作單位，必須負責北市1999的任務，不該委外處理。北市議員王世堅詢問，但勤務中心為24小時、三班制，工會是否可保證不委外，就能調足人力。

對此，蔣萬金保證，絕對沒有人力不足問題！他說，會有這種傳言，是因為環保局不斷對外說，勤務中心要解編，引發同仁恐慌，紛紛想去找下個單位，而藉此環保局也一直拿來做文章。

環保局長劉銘龍指出，2009年和2012年都曾發生清潔工被撞死的意外；環保局環境清潔管理科長黃寬助也指出，高架撿拾的部分，也跟工會討論成立專責編組，需要24小時3班制，不能離開現場，但清潔人員不願意，造成臨時編組也找不到人，因此才會選擇委外。

不過，蔣萬金解釋，高架撿拾環保局一直說因為職務必須輪值，沒人願意去做，但「高架撿拾」案件，1年才接獲1030件，平均一天才4件，如果要用三班制，必須54個人去輪班，這樣的人力合理嗎？

環保局強調，委外絕對不會有裁員問題；但鍾珮玲指出，大家會因此恐慌，甚至出現離職潮，還可能原批人馬，看到委外公司招募人就去了，但薪資條件卻沒有現在好；議員李傅中武則表示，環保局跟工會不是上、下位關係，而是平行關係，工會是代表勞方，兩筆預算是用強暴式的方式，沒有善盡溝通。

劉銘龍說，會在與工會討論，看是否要找人專責做這些的工作，如達到共識也可以專人、專責、專訓，就能解決問題。