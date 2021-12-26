李男遺體卡在海拔3000公尺斷崖，因地勢險峻加上天候惡劣，搜救隊距80公尺處即無法再靠近。（台中市消防局提供）

桃園市體育局37歲李姓股長13日攀登中央尖山失聯，台中市消防局派員上山搜救，直到24日中午透過空拍機尋獲李男遺體。由於山難現場地形險惡，搜救人員距離遺體約80公尺處即無法靠近，加上近日山區氣候惡劣，今天凌晨搜救隊下撤梨山分隊待命，將待天候狀況許可再行規劃後送遺體。

台中市消防局12月13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，任職於桃園市政府體育局全民運動科李姓股長，攀爬中央尖山失聯，由其胞姊代為報案。

台中市消防局隨即派遣第一梯次4人於12月14日凌晨以陸路方式前往搜救，太魯閣國家公園管理處及警政署保七總隊各派1人。第二梯次於12月15日加派搜救人員4人，連同桃園市消防局派員5人，共計9人參與搜救，以搭乘直升機方式前往，並攜帶空拍機至現場搜索。

第三梯次於12月23日加派搜救人員6人，連同桃園市消防局派員3人，中華民國山難救助協會3人，共計12人參與搜救，以搭乘直升機方式前往，並攜帶空拍機至現場搜索。

帶隊官在24日12時30分回報由空拍機尋獲大體，海拔高度3180公尺，因現場地形險惡，遺體距離搜救人員上方約有80公尺高度無法靠近。

台中市消防局指出，因山上天侯惡劣，所有搜救人員於26日凌晨已全數下撤，目前於梨山分隊待命，待天候狀況許可，另行規劃後送遺體。