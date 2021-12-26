新竹市政府為抑制囤房炒作房市、落實居住正義，市長林智堅26日宣布將推動課徵囤房稅政策，針對非自住用房屋徵收稅率採差別稅率，5戶以下稅率從1.5％調漲為2.4％，6戶以上稅率則從1.5％調漲為3.6％，預計2023年開徵，政策不影響自住用房屋且不轉嫁房客。

市稅務局表示，新竹市是全國人口最年輕化的都市，因為科學園區，許多年輕人都有買屋、租屋的需求，但是近年房地產價格飆漲，一般民眾難以負擔，為促使房價合理，加強房屋居住功能，將對持有竹市非自住用房屋者，按持有戶數多寡訂定差別稅率，期待能釋出更多房屋，解決民眾住的問題，實現居住正義。

目前新竹市自住用房屋徵收稅率為1.2％，以自然人本人、配偶及未成年子女全國合計3戶為限，為打擊囤房，這次僅針對非自住用房屋徵收稅率做調整。

另考量避免對非以囤房為目的房屋造成傷害或轉嫁租屋者，下列7種非自住用房屋因不具囤房性質，仍按單一稅率1.5％稅率課徵，包括公有房屋供住家使用；經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍；BOT學生宿舍；公同共有房屋；起造人持有空置待銷住家用房屋，於起課3年內未出售者；營利事業專供員工停車使用之停車場；出租符合租賃住宅市場發展及管理條例規定者（包含社會住宅）。

林智堅表示，非自住用房屋徵收稅率採差別稅率方案，預計2022年上半年送市議會審議，若順利通過，將在同年7月1日施行，最快2023年房屋稅開徵適用。

為了讓年輕人都有房子住，新竹市推動囤房稅增加稅收，將加碼推動青年的租金補貼，透過多元配套方案來解決住的問題。詳情可洽稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161轉401-418。