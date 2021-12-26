桃園軌道願景館是熱門的親子出遊景點，26日由捷工局局長陳文德進行有獎徵答，答對的小朋友可獲得1本《桃園軌道小學堂》，現場相當熱鬧。（陳夢茹攝）

桃園軌道願景館是熱門的親子出遊景點，為讓民眾更了解正如火如荼進行中的三心六線軌道建設，捷運工程局出版故事繪本《桃園軌道小學堂》，將贈與學校、市立圖書館供民眾借閱。

《桃園軌道小學堂》繪本中有3名探險隊導讀角色，捷工局編輯團隊花了半年的時間蒐集歷史文資照片、研究施工技術、拍攝施工情境、重新繪製3D擬真電腦模擬透視圖，將堅硬的軌道工程軟化為淺顯易懂的圖文，讓版面變得活潑童趣，民眾也可透過簡單的圖文了解軌道建設脈絡。

捷工局局長陳文德說，三心六線軌道建設總長27.8公里，共有27個車站，其中有11站高架站、10個地下站。《桃園軌道小學堂》內包含軌道願景館紙上導覽介紹，有三心六線軌道路網及優先推動捷運綠線緣由，更將營建工程化繁為簡，用科普的概念向民眾淺白說明軌道技術相關知識。

捷工局指出，繪本閱讀已經成為全世界兒童閱讀的趨勢，為增加與讀者的互動性，《桃園軌道小學堂》書中特別設計問答及可以對照的摺頁，勾起小讀者的興趣，適合親子共讀。

為推廣《桃園軌道小學堂》，捷工局從2022年1月起，將連續4周於星期六，在桃園軌道願景館舉行說書會，邀請專業劇團說書導讀，歡迎民眾報名參加。此外也舉辦為期2個月的新書特展，現場特別設計互動式遊具可以操作，輔助書冊閱讀。

捷工局補充，《桃園軌道小學堂》初版印刷1000本，除桃園軌道願景館中可借閱這本書外，將捐贈給市內國中小學校、市立圖書館、兒少及家庭社區等，提供民眾免費借閱。