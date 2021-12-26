雲林縣政府藉由微電影《草嶺愛情故事》，預告明年草嶺149甲線通車。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣古坑鄉草嶺風景區的主要通道縣道149甲線，22年前因921大地震中斷至今，雲林縣政府宣布明年2月全線通行，26日推出微電影《草嶺愛情故事》，希望透過微電影，將草嶺過去及現在的美景重新連接，吸引更多遊客重溫草嶺祕境之美。

雲林縣政府為推廣觀光，邀雲林子弟知名藝人黃鐙輝、《華燈初上》電視劇表現出色的謝雨芝，擔任男女主角拍攝微電影，以草嶺秀麗景色為背景，演繹1段因921大地震而留下遺憾的草嶺愛情故事，同時告知民眾縣道149甲線即將通車，行銷草嶺旅遊景點。

雲林縣政府新聞處處長羅楚東表示，《草嶺愛情故事》以上下兩集方式分段釋出影片，在平安夜播出上集後，廣大網友敲碗等待的下集大結局，將在27日晚上8點播出。影片還有1個彩蛋，就是雲林縣長張麗善在影片中客串1關鍵角色，電視素人的縣長演出令人期待。

羅楚東說，微電影《草嶺愛情故事》跳脫以往的景點行銷方式，以愛情故事觸動大家的心弦，敘述黃鐙輝在22年前於草嶺旅遊時邂逅謝雨芝，2人情竇初開的戀情，卻因921大地震而一波三折，男女主角的曖昧情愫加上劇中草嶺秀美風景，絕對讓觀眾一再回味。

921大地震前，草嶺是救國團活動的熱門地點，也是家庭休閒踏青的首選，是許多雲林人共同的回憶；但地震造成通往草嶺的149甲線中斷至今，不僅當地居民生活不便，也導致草嶺因無人造訪而日益被遺忘。

羅楚東指出，縣長張麗善認為草嶺的美景不該被埋沒，因此投入許多經費與人力復建149甲線，全力推動草嶺風華再現。目前草嶺還隱藏著地震時的縮影，形成獨特的景象，期望透過這部微電影，再度吸引遊客到草嶺一遊。