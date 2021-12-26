近日受到冷氣團影響，氣溫驟降，胸腔內科暨重症醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文，分享冬天的10項熱身小撇步，包含吃熱食或辛辣的食物，穿著上則要多增添保暖衣物，家裡也可以擺放電暖器等增溫家電，另外他也列出了2大禁忌，做了以後不但不能保暖，反而還有害身體健康。

●10大熱身方法

1、熱食：身體需要燃燒燃料，以保持核心體溫升高，尤其是在外面很冷的時候。每天至少吃一頓熱食，也要記得吃各種水果、蔬菜。

2、辛辣：辛辣食物可以使身體變暖，除非是胃潰瘍患者，否則吃辣沒什麼不對，事實上，適當的辛辣的飲食反而對身體有益。

3、穿著：從最裡面開始，可以先穿一件薄且可以排汗的保暖內衣，中間部分則搭配羽絨服或羊毛衫，最外層再穿上風衣，這樣的「三明治穿搭」是冬天的最佳選擇，也可以再另行調整，如果這樣穿還是會覺得冷，只需要多加一層衣物在最外面，當進入室內或覺得熱的時候，直接脫掉就可以了。

4、襪子：穿襪子睡覺不但能溫暖身體，雙腳溫暖以後也會向大腦傳遞「該睡覺了」的信號，有助於睡眠。

5、鞋子：很多人以為任何鞋子都可以保暖，但其實對於慢性病患者、糖尿病患者或腳血管疾病者，包覆性不好的鞋子會讓雙腳一直處於濕冷狀態，進而傷害腳神經血管。

6、棉被：要挑選可以禦寒的棉被，如果還會覺得冷，那麼可以穿上長袖睡衣，甚至戴毛帽也有助於保暖。

7、烘乾機：身體通常在早上的時候最溫暖，這時若是穿上櫃子裡的冰冷衣服，反而會讓身體更冷，因此必要時可以使用烘乾機稍微加熱一下。

8、電暖器：在選購電暖器時，一定要選擇適合居家環境的類型，像是帶有風扇的對流型電暖器，是加熱整個房間的最佳選擇；輻射型電暖器則可以在特定點加熱。不過使用時一定要注意安全，不要讓寵物和兒童靠得太近。

9、運動：如果室外太冷，可以去健身房，或者在室內做跳躍、伏地挺身等運動，這樣不但能讓身體變暖，還可以訓練肌肉、燃燒卡路里。

10、其他保暖小物：像是手套、耳罩、口罩、圍巾、暖暖包等物，但電熱毯、暖暖包和其他類似會發熱的物品，最好不要在睡覺時使用，以免被燙傷。

●2大禦寒禁忌

1、抽菸

冬天氣溫很低，許多抽菸者都會因為太冷了，而急著把菸抽完，趕快回到室內避寒，這時他們就會抽得非常快，然而這個行為會讓抽進體內的有害物質增加好幾倍，對身體的傷害更大。除此之外，抽菸本來就會導致血管收縮變窄、變脆、硬化，使血壓升高，在冬天更容易引發中風、心肌梗塞等疾病。

2、喝酒

酒精能刺激血管擴張，並加速血液循環，所以喝酒後會使人體皮膚溫度升高，產生溫暖的感覺，然而這種溫暖並不能持久，因為血管越是舒張、鬆弛，體熱就散發得越快，使體溫急驟下降。當身體散熱速度加快、且消耗的熱量比酒精供給的熱量還要多。血管會來不及收縮，身體禦寒能力跟著下降，讓人較容易著涼或感冒，嚴重時甚至會失溫、猝死。

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