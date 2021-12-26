高雄顏姓男子因工作失意而情緒失控，竟不顧家中妻兒、母親的生命，在房內以打火機燃燒棉被，顏男姐姐發現後，澆水撲滅火勢，但顏男並未善罷甘休，反而找來瓦斯噴燈再度點火，整個房間被大火燒到焦黑，所幸消防人員及時到場救援，才沒有造成人員傷亡，但顏男竟辯稱案發當時毫無印象，而法官依據顏男家屬證詞，依放火燒燬現供人使用住宅罪，判顏男3年10月徒刑。

判決指出，顏男去年8月18日晚間，疑似因工作不順遂，回到房間後，將屋內的棉被、衣物、紙袋堆在一起，並用打火機點燃，火勢燃燒後，顏男姐姐聞到濃濃燒焦味，才趕緊衝到房內用水澆熄火苗，隨後顏男又用手上的打火機試圖再點燃棉被，卻又遭到其姐撲滅。

顏男不甘心點燃的火焰一直被澆熄，便改拿瓦斯噴燈點火，棉被、衣物瞬間燃燒，待顏男發現自己鑄下大錯時，火勢已經一發不可收拾，所幸警消獲報後及時到場搶救，才順利撲滅火勢，雖然沒有造成人員傷亡，但整間房已被濃煙、烈火燒毀。

法院審理時，顏男辯稱，案發當晚自己有吃精神科的藥，且吃超過該吃的量，他只記得當晚把飲料翻倒在地上，接著把棉被放在地上要擦乾，隨後就沒印象了，等到清醒時，已經在醫院，對案發過程並無印象，都是經由家人陳述才知道事情始末，但那間房子是他的，不可能放火燒房子，而言男的辯護律師也主張顏男患有精神障礙，受到工作刺激才情緒不穩，請求輕判。

高雄地方法院法官根據火場鑑識報告，認為顏男放火地點有許多易燃家具，且房屋兩側又緊鄰其他房屋，顏男的行為恐將火勢延燒整棟房子，甚至別人的住宅，合議庭也根據顏妻證詞，發現案發前2天，顏男就曾因工作問題，故意不熄滅菸蒂，導致垃圾桶被燒掉，因此，顏男明顯有燒毀住處的動機。

合議庭認為，顏男二度在房內點火被澆熄，仍執意用瓦斯噴燈點火，放火的意念甚強，雖然律師辯護稱顏男有精神障礙，影響到他辨識行為違法能力，但他事後卻可自行救火、也可與家人對話，可見他對外界事物還有知覺能力，因此不採信顏男及律師說法，依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判刑3年10月，可上訴。

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